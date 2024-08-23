Вашингтон, 23 августа, 2024, 09:49 — ИА Регнум. США в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности, с одной стороны, протягивают руку, а с другой — «держат кинжал за спиной». Об этом 23 августа журналистам заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Patrick Semansky/AP/TASS Посол РФ в США Анатолий Антонов

«Нынешняя администрация [США] ведёт себя как человек, с одной стороны, который предлагает, протягивает руку… а с другой стороны — за спиной держит кинжал», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам дипломата, Вашингтон даже как бы «поддразнивает» Россию своими рассуждениями об ограничениях на применение киевским режимом американского оружия, однако на самом деле готовит почву, чтобы в какой-то момент снять все существующие ограничения.

«Для того чтобы начать какой-то серьёзный разговор, который вывел бы нас на какие-то соглашения, необходимо прекратить свою политику враждебную. Я не оговариваюсь, именно враждебную политику в отношении Российской Федерации», — пояснил Антонов.

Он уточнил, что первым шагом для этого должно стать прекращение поставок США оружия Киеву и отмена всех антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа председатель Ассоциации по контролю над вооружениями США, экс-заместитель американского госсекретаря Томас Кантримэн заявил, что у действующего вице-президента США Камалы Харрис в случае её избрания на пост главы государства якобы появится интерес договориться с Россией по вопросу о контроле над вооружениями. По утверждению эксперта, Харрис более готова к этому, нежели бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июля напомнил, что Харрис позволяла себе только недружественные высказывания в адрес России. Представитель Кремля подчеркнул, что из-за этого пока невозможно проанализировать её кандидатуру в контексте отношений Москвы и Вашингтона. Он также добавил, что не может вспомнить ни одного контакта президента РФ Владимира Путина с Харрис.