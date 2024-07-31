Вашингтон, 31 июля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Правительству Соединённых Штатов Америки следует пересмотреть отношения с Россией, написал аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон в статье для американского журнала The National Interest.

Министерство обороны Российской Федерации

«Необходимо пересмотреть отношения с Россией. Стремление к смене власти в Москве — опасная авантюра, равно как и продолжать разрешать Украине использовать американскую технику для нанесения ударов вглубь территории России», — добавил он.

По мнению эксперта, нынешняя политика американского правительства способствует увеличению рисков катастрофической ядерной эскалации. Лоусон заявил, что изменить текущее положение могут кандидаты от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации, пока что предпосылок для нормализации отношений в Кремле не видят.

Он отметил, что России удаётся находить точки соприкосновения с американским руководством, взаимодействие идёт по линии военных дипломатов. Однако у России теперь более трезвая позиция в отношении Запада, заключил спикер Кремля. Песков также добавил, что многие страны уже не желают вставать на чью-либо сторону, а намерены налаживать взаимовыгодные контакты со всеми государствами.

Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак 13 июля заявил, что Киев ждёт, когда Североатлантический альянс снимет ограничения на удары западным оружием вглубь России.

Президент России Владимир Путин на фоне обсуждений о снятии ограничений на удары вглубь российской территории рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений.