Бойцы спецназа «Ахмат» при помощи FPV-дрона за 60 тыс. рублей сожгли французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale стоимостью 8 млн евро в Курской области. Уничтожение натовского ЗРК произошло при попытке украинских войск перехватить российские вертолёты, совершавшие вылет для нанесения удара в районе Мартыновки. Таким известием от командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова ознаменован новый, 911-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

Днём ранее Алаудинов оповестил, что российские военные уничтожили американский танк Abrams украинской армии на территории приграничного района Курской области. Также накануне, 22 августа, на курском направлении бойцы Вооружённых сил России уничтожили до 60 наёмников американской ЧВК Forward Observation Group.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают освобождать населенные пункты на авдеевском направлении. Минобороны 23 августа опубликовало видеокадры того, как грамотные действия российских военнослужащих позволили освободить территории и продвинуться вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910738" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Противник бежит»: работа военнослужащих группировки войск «Центр» под Авдеевкой

Большую поддержку штурмовикам оказывали танкисты группировки, которые помогали преодолевать укрепрайоны и неприступные огневые точки противника, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.