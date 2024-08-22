Курск, 22 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили американский танк Abrams украинской армии на территории приграничного района Курской области. Об этом 22 августа рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

Roman Denisov/Global Look Press

«На фронте у нас пока всё очень хорошо, всё под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Алаудинов уточнил, что в этот же период российским военным удалось подбить порядка 10 единиц военной техники противника, включая пикапы. По его словам, армия России также уничтожила несколько артиллерийских установок и несколько пунктов управления украинских формирований в Курской области, однако при этом у российских военных есть понимание того, что противник ведёт передислокацию.

«Будем надеяться, что мы сумеем «дать ему по носу» до того, как он вылезет чуть дальше», — добавил генерал-майор.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа военные российской группировки войск «Центр» уничтожили очередной танк Abrams украинской армии. В Минобороны уточнили, что также армия Росси улучшила тактическое положение на этом направлении и нанесла удары по ряду бригад противника.

Американское издание Military Watch Magazine 1 августа назвало российские высокоточные боеприпасы главным оружием против танков Abrams в зоне спецоперации. Отмечалось, что бойцы украинских формирований недовольны американскими боевыми машинами в том числе из-за технических проблем и уязвимости перед российским оружием.