Курск, 23 августа, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Российские военные с помощью FPV-дрона уничтожили на курском направлении французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale украинских войск. Об этом 22 августа сообщил замначальника главы военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дроны РФ

«Сегодня сожгли ЗРК Crotale… Этот ЗРК, он стоит 8 миллионов евро, сожгли мои ребята FPV-дроном, который стоит 60 тысяч рублей», — сообщил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он уточнил, что ЗРК уничтожили при попытке украинских войск перехватить российские вертолёты, совершавшие вылет для нанесения удара в районе Мартыновки. Всего за сутки подразделения спецназа «Ахмат» уничтожили восемь единиц техники противника, в том числе один танк и три боевые бронированные машины.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа Апты Алаудинов сообщил, что российские военные уничтожили на территории приграничного района Курской области американский танк Abrams Вооружённых сил Украины.

22 августа в Министерстве обороны России проинформировали, что военные группировки войск «Север» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» украинских войск в приграничном районе Курской области.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны Российской Федерации от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок РСЗО, что числе три HIMARS и одну MLRS американского производства.