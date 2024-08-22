Курск, 22 августа, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России уничтожили до 60 наёмников американской ЧВК Forward Observation Group в приграничных районах Курской области. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожены в Курской области во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. <…> По предварительным данным, всего в этом бою ликвидировано до 60 военных ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, 21 августа украинские формирований при поддержке бронетехники попробовали зайти в населённый пункт, однако нарвались на огонь 810-й бригады морской пехоты и 11-го отдельного десантно-штурмового батальона.

В результате этого также были уничтожены три боевых бронированных машины «Казак», одна БМП-2 и одна американская БМП М113. В данный момент боестолкновения продолжаются, российские военные не дают противнику закрепиться в селе, уничтожая его.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа армия России разгромили колонну ВСУ в Суджанском районе и взяла в плен 15 иностранных наёмников украинских войск. Позднее в этот же день американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети фотографию с тремя наёмниками на территории Курской области.

Министерство иностранных дел РФ 20 августа заявило, что участие американской ЧВК в атаке украинских формирований на Курскую область доказывает вовлечённость США в качестве непосредственного участника украинского конфликта. Внешнеполитическое ведомство в связи с этим вызвало временного поверенного в делах США в России Стефани Холмс, которой заявили решительный протест.

Член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова 21 августа объяснила идею исключить наёмников из обмена пленными. По её словам, если бы смертную казнь применили хотя бы в отношении одного наёмника, такого количества иностранных боевиков в Курской области не было бы.