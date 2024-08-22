Москва, 22 августа, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Паромы транспортной компании «Оборонлогистика», курсирующие на линии Крым — Кавказ, находятся в безопасном месте и угрозы для них нет. Об этом сообщили 22 августа в пресс-службе организации.

Оборонлогистика

Информацию от её представителей привело сетевое издание «ВЗГЛЯД. РУ». В «Оборонлогистике» уточнили, что паромы компании доставляют пассажиров, автомобили и грузы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами, в результате чего он затонул в акватории порта «Кавказ». Глава региона Вениамин Кондратьев написал, что 17 членов экипажа парома удалось спасти. Операция по спасению ещё двоих человек продолжилась.

Для тушения топливных цистерн к месту атаки направили пожарный поезд. Пожару присвоили третий ранг.

После случившегося в порту «Кавказ» специалисты установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Они также обработали поверхность воды сорбентом.