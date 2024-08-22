Вашингтон, 22 августа, 2024, 23:10 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки, несмотря на данные Киевом разъяснения, остаются вопросы относительно вылазки Вооружённых сил Украины в Курскую область. Об этом в ходе брифинга 22 августа заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается этих целей… У нас остаются вопросы на этот счёт», — указала она.

По его словам, объяснения главы киевского режима Владимир Зеленского о том, что цель вылазки ВСУ в Курскую область якобы состоит в попытке создания так называемой «буферной зоны», не дали ответы на все вопросы Вашингтона к происходящему.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Соединённые Штаты начали обсуждать с Киевом долгосрочные цели атаки ВСУ на Курскую область. При этом официальный представитель ведомства не стал отвечать на вопрос о том, готов ли Вашингтон публично поддержать вторжение украинских войск в российский регион.

19 августа глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что власти Украины никогда бы не решились напасть на Курскую область без соответствующего поручения со стороны Соединённых Штатов. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Киев атакой на российский регион надеется улучшить свои позиции на возможных мирных переговорах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчёркивала, что попытка атаки на территорию России полностью аннулировала возможность каких-либо переговоров с киевским режимом.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Министерства обороны РФ от 22 августа, ВСУ с момента начала боевых действий в Курской области потеряли более 4700 военнослужащих, 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёра, 336 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК и десять пусковых установок РСЗО.