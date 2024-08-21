Москва, 21 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Нападение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область априори аннулировала возможность мирных переговоров по украинскому конфликту. Об этом в среду, 21 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Она напомнила, что представители киевского режима заявляли о планах усилить переговорные позиции. Видимо, они не задумывались, что своими действиями в Курской области эти переговоры они делают невозможными.

«Кто с ними после этого вообще будет договариваться после тех бесчинств, того террора, который они устраивают в отношении мирных жителей, гражданского населения, гражданской инфраструктуры и мирных объектов?» — сказала Захарова.

Российское руководство уже заявило, что киевский режим сделал переговоры невозможными, напомнила она.

Как предавало ИА Регнум, боевики ВСУ начали атаки на Курскую область 6 августа. Российские войска остановили захватчиков в приграничных районах региона и не дали им пройти вглубь территории. По данным на 20 августа, украинские силы в ходе провокации на этом направлении потеряли более 4130 военных.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Киев, напав на Курскую область, выполняет волю своих западных хозяев, отметил глава государства.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 августа заявил, что после нападения ВСУ на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он также добавил, что у Москвы был риск попасть в переговорную ловушку, но теперь всё встало на свои места.