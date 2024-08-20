Вашингтон, 21 августа, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Власти США обсуждают с Украиной долгосрочные цели атаки ВСУ на Курскую область, заявил журналистам 20 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил на вопрос, готов ли Вашингтон публично поддержать нападение на указанный российский регион. Говоря о контактах по долгосрочным целям Киева, Райдер фактически ушёл от ответа.

«Однако когда речь ведётся об их долгосрочных целях здесь, то мы продолжаем обсуждать это с ними», — сказал официальный представитель американского ведомства.

Пресс-секретарь также уточнил, что США концентрируются на том, чтобы Украина являлась суверенной страной, способной вести боевые действия в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на атаку на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Он также назвал несерьёзными постоянно меняющиеся заявления Вашингтона на эту тему.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что позиция Запада по нападениям Украины на Россию позорна, а также говорит о растущем отчаянии и неспособности главы киевского режима выполнить свою «миссию».

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. 19 августа Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что ВСУ потеряли с начала вылазки на этом направлении до 3800 военных.