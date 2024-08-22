Белгород, 22 августа, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 22 августа с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов атаковали восемь населённых пунктов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Шебекинском городском округе в селе Терезовка от попадания снаряда возле частного домовладения выбиты окна, посечены кровля и фасад дома», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

В результате атак БПЛА в селе Первое Цепляево повреждена кровля инфраструктурного объекта, в Новой Таволжанке — одно частное домовладение.

В Грайворонском городском округе атакам подверглись три населённых пункта. При атаке FPV-дронов в посёлке Горьковский сгорели 11 хозяйственных построек и два гаражных помещения. В результате детонации дронов в селе Головчино повреждения получила линия электропередачи и остекление одного дома, в Безымено загорелась кровля частного домовладения.

В хуторе Климовое и селе Байцуры в Борисовском районе в результате атак БПЛА-камикадзе сгорело по одному частному домовладению.

Вячеслав Гладков добавил, что, по предварительным данным, в результате вооружённой агрессии никто не пострадал, информация о последствиях уточняется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 августа в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны около 21:00 по московскому времени (совпадает с местным) уничтожили в небе над Белгородской областью два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на четверг нейтрализовали в общей сложности 28 украинских БПЛА над территорией шести регионов РФ. При отражении атаки в Волгоградской области в результате падения дрона произошло возгорание на территории объекта Министерства обороны в районе Мариновки. Губернатор региона Андрей Бочаров отметил, что спасатели оперативно приступили к тушению возгорания.