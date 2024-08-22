Париж, 22 августа, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Парижская прокуратура потребовала начать в отношении актёра Жерара Депардье судебный процесс по делу о домогательстве и сексуальном насилии. Об этом 22 августа сообщил телеканал BFM TV.

Frederic Kern/Global Look Press Жерар Депардье

«14 августа прокурор подписал окончательное обвинительное заключение, в котором просил передать дело Жерара Депардье в ведомственный уголовный суд для судебного разбирательства», — указано в материале.

Дело связано с домогательствами, совершёнными в 2018 году в отношении актрисы Шарлотты Арну. Она стала первой женщиной, обвинившей актёра. Её жалобу отклонили после девяти месяцев расследования. Однако она повторно обратилась к правоохранителям с гражданским иском. В декабре 2020 года был назначен следственный судья, признавший наличие существенных улик. В результате Депардье предъявили обвинение.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года стало известно, что 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии. Их показания опубликовал французский сайт расследований Mediapart. Отмечалось, что все эти случаи могли быть совершены в период с 2004 по 2022 год, а жертвами выступали партнёрши Депардье по съёмкам.

В свою очередь, 50 деятелей культуры Франции, в том числе актёр Пьер Ришар и модель Карла Бруни, вступились за Депардье. Близкие выразили поддержку актёру и заявили о полной уверенности в его невиновности.

В апреле 2024 года BFM TV утверждал, что судебное заседание над французским актёром по делу о сексуальных домогательствах назначили на октябрь 2024 года. В феврале французские СМИ сообщили об обвинениях в адрес Депардье от художника-постановщика, участвовавшей в съёмках фильма «Зелёные ставни». Она направила жалобу в прокуратуру. Личность заявительницы не раскрыли.

Сам Депардье всегда отрицал любые обвинения в домогательствах в свой адрес.