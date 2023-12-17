Париж, 17 декабря, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Открытое письмо к общественности распространила семья французского актёра Жерара Депардье, которого несколько женщин обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом 17 декабря сообщило AgenceFrance-Presse (AFP).

IMAGO/Frederic Kern /Global Look Press Актёр Жерар Депардье

Родственники Депардье отметили, что их часто шокируют комментарии актёра, которые он делает в публичном пространстве, но при этом он скромен и деликатен в общении с близкими людьми.

По словам родственников Депардье, наедине со своими детьми актёр ведёт себя как человек очень скромный, деликатный, даже ханжа. Близкие выразили поддержку актёру и полную уверенность в его невиновности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что французский актёр Жерар Депардье отказался от своего ордена Почётного легиона после обвинений в сексуальном насилии. Как указали в заявлении адвокаты актёра, Депардье передаёт награду распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак после её угроз о возможном лишении артиста этого ордена.

Кроме того, адвокаты Депардье выразили сомнение в том, что в обязанности министра культуры может входить активное участие в травле человека и в медийном суде Линча, которому фактически подвергается Депардье.

Скандал, связанный с обвинениями в домогательствах, предъявленными актёру Депардье более, чем десятком женщин, связан с выходом документальных фильмов «Депардье: падение огра», который недавно показал телеканал France 2, и «Дополнительное расследование», который вышел на экраны в ноябре. В фильмах актёра обвинили в домогательствах к женщинам, а также там есть кадры, где Депардье непристойно шутит в адрес женщин.

Сам Депардье опроверг все обвинения в свой адрес через адвокатов. Первое обвинение в изнасиловании французскому актёру в 2018 году предъявила актриса Шарлотта Арну. Депардье отказался признавать свою вину.