Париж, 29 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Судебное заседание над французским актёром Жераром Депардье по делу о сексуальных домогательствах назначили на октябрь 2024 года, сообщил 29 апреля телеканал BFMTV, ссылаясь на данные прокуратуры Парижа.

(сс) Siebbi Жерар Депардье

«Он предстанет перед судом в октябре 2024 года за сексуальные домогательства, которые, вероятно, были совершены в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отметил телеканал, Депардье категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. Он заявляет, что никогда не оскорблял женщин, хотя обладает грубым темпераментом.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Депардье взяли под стражу для допроса по делу о сексуальных домогательствах. Речь идёт о жалобах двух женщин на действия артиста. Они обвинили актёра в непристойных действиях во время съёмок фильма «Маг и сиамцы» в 2018 году и «Зелёные ставни» в 2021 году. Артиста выпустили из-под стражи в тот же день.

В феврале 2024 года французские СМИ сообщили об обвинениях в адрес Депардье от художника-постановщика, участвовавшей в съёмках фильма «Зелёные ставни». Она направила жалобу в прокуратуру. Личность заявительницы не раскрыли. По словам женщины, актёр непристойно выражался и «хватал её за части тела».