Париж, 26 декабря, 2023, 05:22 — ИА Регнум. 50 деятелей культуры Франции, в том числе актёр Пьер Ришар и модель Карла Бруни, вступились за Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщило издание Le Figaro.

Georges Biard Жерар Депардье

«Жерар Депардье, возможно, является величайшим из всех актёров. Последним «священным гигантом кинематографа». Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», — говорится в коллективном письме, текст которого приводит источник.

По их словам, Франция многим обязана Депардье, а кинематограф не может обойтись без его уникальной личности, поскольку деятельность актёра способствует художественному влиянию Франции и вносит вклад в историю искусства.

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание The Guardian сообщило, что Жерар Депардье якобы домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Французский актёр якобы делал непристойные замечания в адрес женщин и отпускал комментарии сексуального характера.

Позднее Депардье на фоне обвинений в его адрес лишили ордена Квебека, являющегося высшей наградой франкоязычной канадской провинции. 16 декабря актёр отказался от своего ордена Почётного легиона и передал его в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак.

Семья Депардье, распространив открытое письмо к общественности, назвала беспрецедентным заговором обвинения в его адрес. Родственники французского актёра отметили, что Жерар является крайне скромным и деликатным в общении человеком.