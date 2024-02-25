Париж, 26 февраля, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Обвинение в сексуальном насилии и домогательствах выдвинула против французского актёра Жерара Депардье художник-постановщик, участвовавшая в съёмках фильма в 2021 году. Об этом 25 февраля сообщает Agence France-Presse (AFP).

(сс) Siebbi Жерар Депардье

«Художник-постановщик подала иск против легенды французского кино Жерара Депардье за предполагаемое сексуальное насилие во время съемок фильма 2021 года», — уточнил адвокат со стороны заявительницы Карин Дюрье-Дибольт.

Жалоба направлена 23 февраля в прокуратуру Парижа. Речь, по словам адвоката, идёт о предполагаемых домогательствах сексуального характера в отношении Амели, фамилия которой не называется. 53-летняя женщина работала в 2021 году художником-постановщиком на съёмках фильма «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022).

Женщина обвиняет Депардье в «сексуальном насилии, домогательствах и злоупотреблениях». В частности, заявительница указала, что актёр позволял в её адрес непозволительные непристойные высказывания и «хватал её за части тела».

При этом прокуратура не подтвердила факт подачи жалобы, адвокаты Депардье комментировать ситуацию воздержались.

Ранее ИА Регнум сообщало, что прокуратура во Франции прекратила судебные разбирательства по жалобе актрисы Элен Даррас, обвинившей актёра Жерара Депардье в домогательствах на съёмках фильма «Диско» в 2007 году. Как уточнили в надзорном ведомстве, жалоба на сексуальные домогательства подана заявительницей после истечения срока давности.

Делом Даррас занимался тот же следственный судья, которому подала жалобу против Депардье, актриса Шарлот Арну. В рамках этого дела актёру уже предъявили обвинения, идёт судебное разбирательство.

Кроме того, как написала британская газета The Guardian 9 декабря, в документальном фильме «Депардье: падение огра» утверждается, что актёр домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого представители французской кино− и телеиндустрии заявили, что больше не будут работать с актёром.

В апреле 2023 года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, обвинивших Депардье в действиях сексуального характера. Речь идет об эпизодах, которые якобы происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.

В свою очередь, 50 деятелей культуры Франции, в том числе актёр Пьер Ришар и модель Карла Бруни, вступились за Жерара Депардье. Близкие выразили поддержку актёру и заявили о полной уверенности в его невиновности.

В конце декабря более 600 деятелей культуры во Франции выступили с осуждением актёра. Они подчеркнули, что те, кто защищает Депардье, включая президента Франции Эммануэля Макрона, будто «плюют в лицо» всем жертвам сексистского и сексуального насилия.

Сам Депардье, отметивший 75-летний юбилей в декабре прошлого года, всегда отрицал любые обвинения в домогательствах в свой адрес.