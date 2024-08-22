Москва, 22 августа, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на решение отправить в СИЗО экс-главу военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

«Суд постановил решение первой инстанции об избрании меры пресечения Белкову оставить без изменения», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля Тверской суд Москвы отправил экс-главу компании под стражу до 23 сентября. Белкова обвинили в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Претензии связаны с его работой в ФГУП Главное военно-строительном управлении по специальным объектам, которое он возглавлял до 2021 года. Ему грозит до 10 лет колонии.

Белкова назначили генеральным директором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года. С 2021 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ППК «ВСК». Имеет ряд наград, в числе которых «Орден Почёта», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль МО РФ «За трудовую доблесть».

1 августа был арестован экс-начальник филиала Военно-строительной компании (ВСК) «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов. Он проходит обвиняемым по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны и занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военных.