Москва, 1 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Суд арестовал экс-начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Он проходит обвиняемым по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело в отношении него было возбуждено в конце июля текущего года.

Кроме того, по этому уголовному делу проходят ещё несколько сотрудников частных компаний, которые были аффилированы с ВСК и выполняли работы в рамках госконтракта. По предварительной информации, ущерб от их действий составляет 200 млн рублей, пишет РБК.

Компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны РФ и занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военных, а также реконструкцией исторических объектов.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Тверской суд Москвы арестовал экс-гендиректора «Военно-строительной компании» Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях с покупкой томографа в девятый лечебно-диагностический центр Минобороны. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Белкова назначили гендиректором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года. С 2021 года он занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ППК «ВСК». Работу компании курировал находящийся под следствием бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

26 июля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили о задержании бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова по подозрению в коррупции. По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Должность замминистра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был снят с поста в связи с переходом на другую работу.