Москва, 25 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел просит арестовать бывшего генерального директора военно-строительной компании Министерства обороны России Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили 25 июля в Тверском суде.

vskmo.ru Андрей Белков

«Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкова», — заявили в инстанции.

Его обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа»).

По данным газеты «Коммерсант», Белкова 25 июля задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Претензии к задержанному связаны с его работой в ФГУП Главное военно-строительное управление по специальным объектам, которое он возглавлял до 2021 года.

Белкова назначили генеральным директором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года. С 2021 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ППК «ВСК». Имеет ряд наград, в числе которых «Орден Почёта», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль МО РФ «За трудовую доблесть».