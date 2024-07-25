Москва, 25 июля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Бывшего главу военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова арестовали до 23 сентября, следует из решения Тверского суда.

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«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — постановил суд.

О задержании Белкова стало известно 25 июля. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Сообщалось, что претензии к задержанному связаны с его работой в ФГУП Главное военно-строительное управление по специальным объектам, которое он возглавлял до 2021 года.

Министерство внутренних дел 25 июля запросило арест для Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями.

Белкова назначили гендиректором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года. С 2021 года занимал должность исполняющего обязанности генерального директора ППК «ВСК».