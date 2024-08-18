Белгородская область, 18 августа, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Жители, оставшиеся в закрытом для въезда селе Новопетровка в Белгородской области, подвергают свою жизнь опасности. Об этом заявил 18 августа губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Люди находятся там, значит, не смогли мы до конца убедить тех, кто решение на временное отселение ещё пока не принял. Это значит, люди подвергают свою жизнь опасности. Они переживают за свои дома, за своё имущество, за своих животных… Но, с другой стороны, главная ценность — жизнь человека — под угрозой», — сказал глава Белгородской области в эфире телеканала «Россия 24».

Гладков напомнил, что въезд в село закрыли, ночью должны были вывезти последних жителей, но не все решились на это.

Согласно докладам главы округа, совета безопасности и командира батальона самообороны, находиться в населённом пункте невозможно, въехать в село небезопасно даже в дневное время, констатировал Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, с 19 августа будет закрыт въезд в пять населённых пунктов Белгородской области. Власти проинформировали, что эта мера касается населённых пунктов Новостроевка-Вторая, Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского округа, Новопетровка в Валуйском округе. В Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка.

В Брянской, Курской и Белгородской областях 9 августа был введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение приняли в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.