Краснояружский район, Белгородская область, 13 августа, 2024, 03:21 — ИА Регнум. После начала эвакуации населения по причине напряжённой обстановки из-за активности украинских боевиков полностью закрыли въезд в Краснояружский район Белгородской области. Об этом 12 августа сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.

Виталий Тимкив/ТАСС

«С сегодняшнего дня въезд в Краснояружский район полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — оповестил он в Telegram-канале.

Миськов попросил с пониманием отнестись к принятому решению и в целях безопасности чётко следовать рекомендациям представителей власти и силовых структур.

Глава района заверил граждан, что за сохранностью имущества и оставленными в домах животными присмотрят бойцы самообороны. Для этого необходимо оставить заявку, пояснил Миськов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа Вооружённые силы Украины попытались прорваться на территорию Краснояружского района через погранпереход «Колотиловка», заявил российский военный корреспондент Александр Коц. По его словам, ВС России не допустили прорыва противника на территорию региона.

Украинские войска за сутки не менее 46 раз ударили беспилотными летательными аппаратами по Белгородской области, отметил 11 августа глава региона Вячеслав Гладков. За этот же период ВСУ совершили 39 обстрелов области. На этом фоне большое количество жителей посёлка Красная Яруга самостоятельно приняли решение покинуть населённый пункт, добавил он. Позднее власти официально объявили о начале эвакуации людей, живущих в Краснояружском районе, в более безопасные места.