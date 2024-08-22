Москва, 22 августа, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Военные группировки Вооружённых сил России «Юг» за прошедшие сутки уничтожили в зоне спецоперации семь складов с боеприпасами украинской армии. Об этом 21 августа на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

На этом направлении российские военные заняли более выгодные позиции и рубежи. Потери Вооружённых сил Украины в живой силе составили до 765 бойцов.

«Подразделениями Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны», ― уточнил представитель Минобороны.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районе Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимильяновки и Константиновки в Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли четыре пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицы М198 и М777 производства США, гаубицу FH-70 британского производства калибра 155 мм, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119 производства США.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Вооружённые силы Украины за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации России до 2060 военных. Подразделения группировки войск «Юг» ликвидировали свыше 700 военных. В зоне ответственности группировки войск «Центр» уничтожили более 630 бойцов, боевую бронированную машину «Казак», 12 автомобилей и другое вооружение.

Днём ранее подразделения Южной группировки российских войск уничтожили четыре полевых склада с боеприпасами ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы и две самоходных артиллерийских установки.

С начала спецоперации российские военные уничтожили 25 014 единиц автомобильной специальной техники Вооружённых сил Украины.