Москва, 22 августа, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Российские военные с начала спецоперации уничтожили 25 014 единиц автомобильной специальной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 22 августа на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Трофейный бронеавтомобиль

Помимо военных автомобилей украинской армии, ВС России ликвидировали 640 самолётов, 282 вертолёта, 30 346 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 352 танка и других боевых бронированных машин.

ВСУ благодаря действиям российских солдат лишились 1420 боевых машин РСЗО, 13 530 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки потери ВСУ в зоне спецоперации составили до 2125 человек. Наибольшее количество личного состава противника было уничтожено в зоне ответственности группировки «Юг». Российские военные ликвидировали до 765 военных, а также уничтожили семь складов с боеприпасами.

22 августа российская группировка войск «Центр» ВС России освободила населенный пункт Межевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные также нанесли удары по позициям ряда бригад Вооружённых сил Украины около Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки в ДНР, а также отразили пять контратак противника.