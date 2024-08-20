Москва, 20 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Подразделения группировки российских войск «Юг» за прошедшие сутки уничтожили четыре полевых склада с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 20 августа на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял более 680 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-миллиметровые гаубицы М777 и 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», — уточнил спикер ведомства.

Также российские военные уничтожили 122-миллиметровую гаубицу Д-30, два 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровую боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», хорватскую боевую машину РСЗО RAK-SA-12 и американскую 105-миллиметровую гаубицу М119.

Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Константиновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за сутки составили до 2005 военных. Российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, десять американских реактивных снарядов HIMARS.

В Сумской области 20 августа ВС России уничтожили пункт управления и склад вооружения украинской армии. Истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационные бомбы на объекты 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.