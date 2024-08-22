Москва, 22 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Константинопольский патриархат несёт личную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине. Об этом 22 августа заявил Синод Русской православной церкви (РПЦ).

Константин Михальчевский/РИА Новости

В РПЦ отметили, что действия патриарха Константинопольского Варфоломея и его сторонников усилили церковный раскол на Украине.

«Патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты иерархов и священнослужителей УПЦ, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, открыто поддержал действия [украинской. — Прим. ред.] государственной власти», — указано в заявлении Синода.

Священнослужители подчеркнули, что киевскому режиму не удалось ослабить каноническую УПЦ, поэтому они решили запретить её при поддержке Константинопольского патриархата.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект о запрете канонической УПЦ. Документ вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент отметил, что решение запретить на Украине деятельность канонической УПЦ противоречит конституции страны. Он напомнил, что ранее юридическое управление Верховной рады установило указанное несоответствие.

В СПЧ призвали духовных лидеров мира не допустить запрета УПЦ. Член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова указала на молчание со стороны религиозных и правозащитных международных организаций. Член СПЧ напомнила, что люди на Украине были выброшены из лона своей церкви, потеряли право на свободу вероисповедания.

В МИД России назвали закон о запрете УПЦ попыткой надругаться над верой в угоду политическим целям. В ведомстве указали на разрушение на Украине вековых духовных устоев народа.