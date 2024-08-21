Москва, 21 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим в Курской области. Об этом 21 августа заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Крупнейшие российские маркетплейсы обратились к правительству с инициативой по оказанию помощи жителям Курской области. Пострадавшим предложат воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья, трудоустройства, а также получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости.

«Верификацию пострадавших граждан обеспечит государство. Таким образом, бизнес и граждане, присоединившиеся к акции, могут быть уверены в том, что помощь будет оказана именно тем, кто в ней нуждается», — заявил Григоренко.

Правительство также обеспечит адресное информирование пострадавших о программах поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия предпринимает попытки атаковать Курскую область с 6 августа. Российские военные не позволили ВСУ проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. За всё время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 4400 военнослужащих.

По данным МЧС России, более 121 тыс. человек эвакуировали из Курской области. В медицинских службах 21 августа сообщили, что количество погибших при атаке ВСУ на Курскую область возросло до 31 человека. Ещё у 143 человек диагностировали травмы различной степени тяжести.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 21 августа заявила, что напавшие на Курскую область террористы, которых не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности.