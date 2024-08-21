МИД РФ заявил о неотвратимости возмездия для террористов в Курской области
МИД РФ пообещал преследование террористов в Курской области без срока давности
Москва, 21 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Напавшие на Курскую область террористы, которых не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности. Об этом на брифинге 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат предупредила, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты, являются законными целями Вооружённых сил РФ и будут уничтожены.
По словам Захаровой, уже сейчас есть множественные свидетельства о варварских действиях украинских войск против мирного населения региона.
«Речь идёт об убийствах, уничтожении жилых домов, угоне в плен граждан России, избиении, издевательствах, мародёрстве, равно как и теракты в других регионах, удары по Запорожской атомной электростанции», ― уточнила представитель внешнеполитического ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. По данным Министерства обороны России на 21 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военнослужащих и 65 танков. Только за последние сутки украинская армия на этом направлении лишилась до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники.
Начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал 21 августа, что украинские формирования проводят перегруппировку на курском направлении с целью нанести удар в другом месте.
На брифинге Захарова подчеркнула, что нападение ВСУ на Курскую область априори аннулировало возможность мирных переговоров по украинскому конфликту. Дипломат напомнила, что представители киевского режима заявляли о планах усилить переговорные позиции. Видимо, они не задумывались, что делают переговоры невозможными, указала представитель МИД.