Москва, 21 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Напавшие на Курскую область террористы, которых не постигнет справедливое возмездие в ходе боевых действий, будут преследоваться без срока давности. Об этом на брифинге 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Владимир Гердо/ТАСС

Дипломат предупредила, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты, являются законными целями Вооружённых сил РФ и будут уничтожены.

По словам Захаровой, уже сейчас есть множественные свидетельства о варварских действиях украинских войск против мирного населения региона.

«Речь идёт об убийствах, уничтожении жилых домов, угоне в плен граждан России, избиении, издевательствах, мародёрстве, равно как и теракты в других регионах, удары по Запорожской атомной электростанции», ― уточнила представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. По данным Министерства обороны России на 21 августа, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 4400 военнослужащих и 65 танков. Только за последние сутки украинская армия на этом направлении лишилась до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники.

Начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал 21 августа, что украинские формирования проводят перегруппировку на курском направлении с целью нанести удар в другом месте.

На брифинге Захарова подчеркнула, что нападение ВСУ на Курскую область априори аннулировало возможность мирных переговоров по украинскому конфликту. Дипломат напомнила, что представители киевского режима заявляли о планах усилить переговорные позиции. Видимо, они не задумывались, что делают переговоры невозможными, указала представитель МИД.