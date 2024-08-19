Курск, 19 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Из районов Курской области, граничащих с Украиной, эвакуировали свыше 121 тыс. человек. Об этом 19 августа сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«С начала проведения эвакуационных мероприятий с территорий девяти приграничных районов отселено более 121 тыс. человек», ― уточнил на брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

По его словам, только за прошедшие сутки самостоятельно и организованными колоннами уехали свыше 650 человек.

Шаров добавил, что работа по эвакуации населения на безопасные территории продолжится.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС на 18 августа, в течение суток из приграничных районов Курской области эвакуировали более 1700 человек. Мероприятия по эвакуации проводились в четырёх муниципальных районах области. На данный момент в 24 регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, в том числе три тысячи детей.

19 августа поезд с эвакуированными жителями приграничья Курской области прибыл в Самару. Всего в регион приехали 57 человек. Из них ― 41 маломобильный и три ребёнка.

В МЧС России 14 августа сообщили, что в безопасные места отселили большинство жителей приграничных районов Курской области. В 11 регионах развернули 143 пункта временного размещения. В них находятся около 8 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей. Готовы принять курян ещё свыше 450 ПВР вместимостью, превышающей 35 тыс. человек, добавили в министерстве.