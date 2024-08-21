Москва, 21 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Сети операторов связи в России работают штатно. Об этом 21 августа заявили в ряде компаний.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Мы действительно фиксируем снижение объёмов трафика в Telegram и ряде других сервисов. Проблема не связана с сетью, которая продолжает работать штатно», ― заявили в одной из сетей сотовой связи.

Представители компаний добавили, что сейчас проблем не наблюдается.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа пользователи сообщили о сбое в работе мессенджеров. Согласно данным сервиса Downdetector, большая часть пользователей пожаловалась на работу Telegram. Порядка 18% жалоб поступило из Москвы и Московской области.

Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора также фиксировали сбой в работе мессенджеров.

В Роскомнадзоре пояснили, что сбой в работе ряда интернет-сервисов, включая мессенджеры Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ), в России был связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атаку отразили и сервисы заработали в обычном режиме.