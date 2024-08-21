* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ

Москва, 21 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) на территории России наблюдаются неполадки. Это 21 августа следует из данных сервиса Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По этим данным большая часть пользователей сообщает о сбоях в работе Telegram, при этом 18% жалоб поступило из Москвы и Подмосковья.

Кроме этого, неполадки в работе мессенджеров наблюдаются в Тверской области (17%), Нижегородской области (9%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).

Также наблюдались сбои в работе веб-версии мессенджера WhatsApp.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа российские пользователи также пожаловались на неполадки в работе мессенджера Telegram. На тот момент около 70% жалоб поступило от жителей Москвы.

В работе Telegram 2 августа тоже фиксировались сбои. Примерно треть (33%) сообщений о неполадках поступала из Москвы. На втором месте среди регионов оказалась Свердловская область — 17%.