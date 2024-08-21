Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе WhatsApp* и Telegram
Роскомнадзор назвал DDoS-атаку причиной сбоя в работе WhatsApp и Telegram в РФ
Москва, 21 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Сбой в работе ряда интернет-сервисов, включая мессенджеры Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ), в России был связан с DDoS-атакой, сообщили 21 августа в Роскомнадзоре.
«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи», — сообщило ведомство.
По состоянию на 15:00 мск атаку отразили и сервисы заработали в обычном режиме.
Как сообщало ИА Регнум, ранее пользователи сообщили о сбое в работе мессенджеров. Согласно данным сервиса Downdetector, большая часть пользователей сообщает о сбоях в работе Telegram. Порядка 18% жалоб поступило из Москвы и Московской области.
Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора также фиксировали сбой в работе мессенджеров.