* принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ

Москва, 21 августа, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Сбой в работе ряда интернет-сервисов, включая мессенджеры Telegram и Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ), в России был связан с DDoS-атакой, сообщили 21 августа в Роскомнадзоре.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи», — сообщило ведомство.

По состоянию на 15:00 мск атаку отразили и сервисы заработали в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пользователи сообщили о сбое в работе мессенджеров. Согласно данным сервиса Downdetector, большая часть пользователей сообщает о сбоях в работе Telegram. Порядка 18% жалоб поступило из Москвы и Московской области.

Специалисты центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора также фиксировали сбой в работе мессенджеров.