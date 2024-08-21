Москва, 21 августа, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины на курском направлении остановлены, российские военные начали «задвигать» противника обратно, заявил 21 августа замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские силы начали «задвигать» противника обратно», — заявил он в эфире Первого канала.

По его словам, на курском направлении сейчас есть несколько населённых пунктов, где на окраинах находятся украинские военные.

Помимо этого, Алаудинов заявил, что ВСУ занимаются перегруппировкой, в ближайшее время противник, возможно, готовится нанести удар на другом участке. Он уточнил, что есть два предполагаемых участка, но какие именно, не назвал. В свою очередь российские бойцы готовятся отразить возможные атаки украинских военных. Обстановка находится под контролем, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. По его словам, российские военные уничтожили основные ресурсы украинских формировании для продвижения, а также передовые эшелоны. Помимо этого, российские бойцы пресекли попытку подразделений ВСУ совершить ротацию на курском направлении.

Начиная с 6 августа ВСУ предпринимает попытки атаковать Курскую область. Подразделения российской армии остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. Согласно данным Минобороны России, украинские военные за всё время боёв на курском направлении потеряли более 4130 военных.