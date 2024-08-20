Курск, 20 августа, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Российские военные минувшей ночью пресекли попытку подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершить ротацию на курском направлении. Об этом 20 августа заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, о планах украинских бойцов ВС России услышали по захваченной рации ВСУ. Когда на территорию прибыл пикап с личным составом противника, российские солдаты ударили по нему.

После атаки к раненым украинским бойцам прибыл медик.

«В рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас», — рассказал генерал-майор в своём Telegram-канале.

Украинский медик заявил, что ВСУ в Курской области нужны психологи, добавил Алаудинов.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа расчет РСЗО «Торнадо-С» нанёс удар по колонне ВСУ в Курской области. В результате удара были уничтожены три единицы техники и до 20 украинских военных.

За прошедшие сутки ВС России пресекла попытки штурмовых групп ВСУ совершить новые атаки в направлении населённых пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. Украинская армия за период боевых действий потеряла свыше 4130 бойцов. Были ликвидированы 58 танков, 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортёров, 299 боевых бронированных машин и другая техника.

Алаудинов в этот же день заявил, что украинские войска остановлены на всей территории Курской области. Российские военные уничтожили основные ресурсы ВСУ и передовые эшелоны.