Курск, 21 августа, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Украинские формирования проводят перегруппировку на курском направлении с целью нанести удар в другом месте. Об этом 21 августа рассказал начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить», — процитировал его слова ТАСС.

Алаудинов уточнил, что у российских военных имеется общий анализ и примерное представление о новых действиях противника, к которым они готовятся.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа командир спецназа «Ахмат» рассказал, что Вооружённые силы Украины остановлены на всей территории Курской области. По его словам, армия России также уничтожила основные ресурсы украинских формирований для продвижения и передовые эшелоны.

Ранее в этот же день Алаудинов заявил, что военные действия на курском направлении и вся спецоперация могут завершиться в ближайшие два-три месяца. Он также рассказал, что Киев начал нападение на Курскую область для того, чтобы Россия отказалась от военных действий на других участках фронта, однако этот прорыв на данный момент практически захлебнулся.

По словам генерал-майора, подготовкой и проведением операции украинских войск в Курской области прямо руководил штаб НАТО, а также США с Великобританией.