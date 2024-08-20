Белгород, 21 августа, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 21 августа несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Гладков отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Он добавил, что на местах, куда упали фрагменты сбитых целей, работают сотрудники оперативных и аварийных служб.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 августа российские военные сбили в Курской и Белгородской областях по два дрона украинской армии. Кроме того, ближе к полуночи по московскому времени (совпадает с местным) стало известно, что ВСУ обстреляли в Белгородской области село Новая Таволжанка. В результате этой атаки сгорел жилой дом. Также получил повреждения ещё один дом. По предварительным данным, никто не пострадал.