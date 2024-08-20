Брянск, 21 августа, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России в Брянской области обезвредила ещё восемь беспилотников самолётного типа, запущенных украинскими военными. Об этом написал 21 августа губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

В своём Telegram-канале глава региона уточнил, что, по его информации, никто не пострадал и обошлось без разрушений.

«Ещё восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

Ранее Богомаз проинформировал о семи дронах и одном беспилотнике, нейтрализованных в области в ночь с 20 на 21 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в Горловке (ДНР) два человека получили ранения в результате атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. Украинские военные сбросили с дрона взрывоопасный предмет на легковой автомобиль в селе Озеряновка (Центрально-Городской район Горловки).