Москва, 21 августа, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Число сбитых российскими военными вражеских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, возросло до семи. Об этом в ночь на 21 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Алексей Куденко/РИА Новости

«ПВО Минобороны сбило ещё три беспилотника, летевших на Москву. На данный момент сбито семь вражеских БПЛА», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, в результате падения фрагментов дронов пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее Сергей Собянин сообщал о четырёх сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы. Воздушные цели были уничтожены в подмосковном Подольске силами противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 августа силы ПВО сбили ракету на западе Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что, по предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет. Также российские военные отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, в течение часа нейтрализовав по меньшей мере семь воздушных целей в небе над Брянской областью. Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил о ещё восьми сбитых вражеских БПЛА.