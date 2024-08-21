Москва, 21 августа, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы, написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ранее он информировал о трёх дронах, летевших в сторону Москвы и сбитых в подмосковном Подольске. Таким образом, число таких уничтоженных беспилотников достигло четырёх.

«Ещё один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четырёх БПЛА», — сообщил глава города в своём Telegram-канале.

Собянин отметил, что, согласно предварительным данным, ранения людей и разрушений удалось избежать. К местам падения фрагментов дронов прибыли оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа силы ПВО обезвредили два БПЛА в небе над Крымом, а также ещё по два беспилотника в Курской и Белгородской областях. Кроме того, в Курской области позднее силы ПВО сбили две ракеты и ещё два дрона. В ночь с 20 на 21 августа глава Белгородской области написал, что над территорией его региона удалось уничтожить несколько воздушных целей.