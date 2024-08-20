Ростов-на-Дону, 21 августа, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Ракета сбита силами противовоздушной обороны на западе Ростовской области. Об этом 21 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Перехват ракеты

Как уточнил глава Ростовской области, ракету засекли и сбили силами ПВО около 01:00 мск. По предварительной информации, в результате падения осколков жертв и разрушений нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Пролетарске Ростовской области произошёл пожар на нефтебазе после падения трёх вражеских дронов. Атака произошла в ночь на 18 августа.

Администрация Пролетарского района 19 августа сообщила о введении на территории Пролетарска, в котором вспыхнул пожар на промышленном складе после атаки украинского БПЛА, режима чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в результате пожара пострадал 41 человек. Из этого числа были госпитализированы 18 человек, пятеро из которых находятся в реанимации.