Брянск, 21 августа, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Российские военные нейтрализовали в ночное время 21 августа по меньшей мере семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии в небе над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По словам губернатора, их уничтожили примерно в течение часа средства противовоздушной обороны (ПВО).

«В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

По информации главы региона, ранения людей и разрушений удалось избежать. Ранее, поздно вечером 20 августа, Богомаз проинформировал об одном БПЛА, сбитом в Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, днём 14 августа система ПВО России обезвредила над территорией Брянской области пять дронов ВСУ. Вечером 20 августа российские военные сбили в Курской и Белгородской областях по два беспилотника украинской армии.

Позже появилась информация о том, что в Курской области уничтожили две ракеты и ещё два БПЛА ВСУ.