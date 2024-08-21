Подольск, Московская область, 21 августа, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили в подмосковном Подольске беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил 21 августа глава российской столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Собянин уточнил, что на место падения фрагментов дрона прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, которую привёл глава Москвы, пострадавших и разрушений не выявлено.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 9 на 10 мая в Подольске также уничтожили беспилотник, который направлялся в сторону российской столицы. 11 июля российские военные обезвредили в Ступинском городском округе Московской области дрон, который двигался к Москве.

21 августа глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о 16 беспилотниках, которые были сбиты в его регионе. Изначально военные нейтрализовали один дрон, а после губернатор написал о семи сбитых БПЛА. Через некоторое время стало известно об уничтожении ещё восьми беспилотников.