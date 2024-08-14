Брянск, 14 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Средства ПВО РФ уничтожили пять беспилотников самолётного типа над территорией Брянской области, сообщил 14 августа глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции (КТО). Решение было принято в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Национальный антитеррористический комитет отметил, что введение режима КТО — ответ на беспрецедентную попытку Киева дестабилизировать обстановку в ряде регионов России.

Силы ПВО в ночь на 14 августа сбили над территорией России четыре тактические ракеты и более 100 беспилотников самолётного типа, сообщило Министерство обороны. По 37 дронов были сбиты над территорией Воронежской и Курской областей, также силы ПВО работали в Белгородской, Нижегородской, Волгоградской, Брянской, Орловской и Ростовской областях.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», уничтожили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 147 беспилотников, из них 119 — вне зоны проведения специальной военной операции, информировало Минобороны.