Вашингтон, 15 августа, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Вашингтон в ближайшие недели отправит Украине новый пакет военной помощи. Такое заявление сделал 15 августа координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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«Вы увидите, как мы будем продолжать разворачивать пакеты помощи для безопасности Украине в ближайшие недели», — сказал Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

Американский чиновник не стал уточнять, включает ли пакет крылатые ракеты, но признал, что Белый дом находится в контакте с киевскими властями «в режиме реального времени» для обеспечения ВСУ необходимым вооружением.

Как сообщало ИА Регнум, Джон Кирби в конце июля заявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине в 200 млн долларов. В пакет вошли противоракеты, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, а также противотанковое оружие, включая ракеты Javelin.

Вооружённые силы Украины испытывают дефицит боеприпасов и оружия, из-за чего они не смогут проводить масштабные наступления в течение следующих шести месяцев, следует из документов минобороны США, датируемых концом июля.

По данным Пентагона, объём поставок военной помощи ВСУ недостаточный в сравнении с расходуемыми Россией 10 тыс. снарядов в сутки. Таким образом, украинские военные смогут вести оборонительные действия, но никак не проводить крупномасштабные контрнаступления.