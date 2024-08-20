Тель-Авив, Израиль, 20 августа, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Участники протестной акции, требующие скорейшего заключения сделки об освобождении удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников, блокировали улицы в Тель-Авиве и Иерусалиме. Об этом 20 августа сообщает издание The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Акции начались 20 августа вечером в двух городах Израиля после того, как израильские военные накануне вернули тела шести похищенных радикалами и убитых в плену ХАМАС израильтян. Протестующие блокировали движение автотранспорта по улице Бегин в центре Тель-Авива. В Иерусалиме демонстранты перекрыли улицу Бальфур в районе Парижской площади.

Полиция Израиля предостерегла граждан от участия в акциях протеста, так как блокировка автодорог является нарушением закона. Однако акции проходят мирно, в Иерусалиме задержаны лишь двое протестующих за нарушение общественного порядка.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в ночь на 20 августа в ходе совместной операции военных и Службы общей безопасности в районе города Хан-Юнис на юге Газы были обнаружены тела шести заложников, погибших в плену у ХАМАС. Тела доставили на территорию Израиля. Как уточнил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, в Газе до сих пор в заложниках у ХАМАС остаются 109 израильских граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар рассматривает новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа как обман, который используется Израилем, чтобы выиграть время для проведения военной кампании.

18 августа в ХАМАС заявили о том, что новые условия прекращения огня в секторе Газа подходят только Израилю и не имеют отношения к договорённостям, достигнутым 2 июля. Новая инициатива предусматривает отказ от введения постоянного режима прекращения огня в Газе и вывода израильских войск из анклава.

16 августа высокопоставленный представитель администрации США на закрытом брифинге утверждал о готовности к подписанию соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По ряду вопросов, над которыми велась работа, достигнут большой прогресс, заявил чиновник.

Но 17 августа представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что продвижения в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых ХАМАС заложников нет. По его словам, оптимистичный настрой Вашингтона по поводу перспектив достичь соглашения является лишь показательным с целью не допустить расширения конфликта.

Лидеры Египта и Катара Абдель Фаттах ас-Сиси и шейх Тамим бен Хамад аль-Тани 9 августа вместе с президентом США Джозефом Байденом призвали Израиль и ХАМАС 15 августа возобновить переговоры о прекращении огня на территории сектора Газа.