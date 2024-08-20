Вашингтон, 20 августа, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар рассматривает новый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа как обман, который используется Израилем, чтобы выиграть время для проведения военной кампании. Об этом 19 августа сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на посредников из арабских стран.

Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар

По мнению Синвара, такая позиция позволит еврейскому государству реализовать свои военные планы. В публикации также утверждается, что глава политбюро ХАМАС планирует усилить давление на израильские власти через расширение вооруженного конфликта, в том числе используя атаки с территории Западного берега реки Иордан.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля Тегеран подвергся ракетной атаки, целью которой стала резиденция Исмаила Хании, возглавлявшего на тот момент политбюро ХАМАС. В результате удара он погиб. В ХАМАС обвинили в случившемся Израиль и пригрозили этой стране ответными мерами.

11 августа президент США Джо Байден предупредил, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация может легко перерасти в войну регионального характера. Он добавил, что работает над тем, чтобы не допустить такого развития событий.

18 августа в ХАМАС заявили о том, что новые условия прекращения огня в секторе Газа подходят только Израилю и не имеют отношения к договорённостям, достигнутым 2 июля. Новая инициатива предусматривает отказ от введения постоянного режима прекращения огня в Газе и вывода израильских войск из анклава