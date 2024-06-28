Копенгаген, 28 июня, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Дании подготовили первых 50 техников из ВСУ для обслуживания американских истребителей F-16, заявил 27 июня на телеканале TV2 глава ВВС королевства Ян Дам.

Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, большинство из этих техников отправили на Украину, чтобы они помогли подготовить первые F-16. После летних каникул в Дании начнут готовить ещё 50 специалистов. При этом участники первого потока ещё не завершили обучение полностью, признал глава ВВС.

«Они ещё не совсем готовы, но первые из них очень близки к полной готовности», — сообщил Дам.

Он заявил, что первый F-16 из 19 истребителей, обещанных Данией, доставят на Украину летом, но точную дату не раскрывают. Власти королевства также, кроме 100 специалистов для обслуживания самолётов, планируют подготовить около 20 пилотов до конца года.

При этом Дам призвал не возлагать большие надежды на то, что F-16 сильно изменят ситуацию на фронте в короткие сроки. Он считает, что потребуется длительное время, чтобы украинские ВВС научились эффективно использовать американские истребители.

«Могут пройти месяцы и годы, прежде чем они дадут решающий оперативный эффект», — уточнил Дам.

Глава датских ВВС также рассказал о проблемах в обучении украинских пилотов. Оказалось, что у них плохое знание английского языка, а также были культурные различия, которые пришлось учесть при переподготовке лётчиков, обученных на советских МиГ.

Как передавало ИА Регнум, американская газета Politico 6 июня сообщила, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют передать Украине более 60 F-16 этим летом. По информации издания, Киев требует, чтобы союзники начали готовить 30 украинских пилотов для американских истребителей.

14 июня издание Defense News сообщило о некачественном обучении украинских лётчиков управлению F-16. По информации автора статьи, Запад не сумел подготовить ни достаточного количества пилотов, ни обслуживающего персонала, а поставка самолётов сильно затянулась.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 июня после встречи с датским премьер-министром Мэтте Фредериксен заявил, что ожидает поставку F-16 из Дании в ближайшее время.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 мая предупредил, что Москва будет считать передачу Киеву F-16 преднамеренным сигналом от НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что эти самолёты использовались в качестве основного средства доставки в ходе совместных ядерных миссий альянса.

Президент Владимир Путин 28 марта подчеркнул, что поставка на Украину F-16 не сможет изменить ситуацию на фронте, российские военные уничтожат эти самолёты, как уничтожают любую другую западную военную технику. Глава государства также предупредил, что эти истребители станут для России законной целью в том числе, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.