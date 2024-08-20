Москва, 20 августа, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди после визита на Украину может выступить с мирной инициативой. Такое мнение 20 августа выразил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

TASS /Ravi Batra/ZUMA Press Wire Нарендра Моди

«Главный момент этого визита состоит в том, что Индия хочет прощупать варианты возможного мирного урегулирования конфликта. Индия хочет, чтобы военные действия прекратились», — заявил востоковед в интервью «РИА Новости».

По мнению эксперта, у премьер-министра Индии есть ещё одно желание — понять, насколько Киев готов к прекращению боевых действий и мирным договоренностям с Москвой.

«Индийцы наверняка такую инициативу выдвинут. И, когда будет саммит БРИКС, Моди может выступить с мирной инициативой», — предположил Сотников.

Востоковед считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский вряд ли сможет склонить Моди к поддержке Киева в вопросе украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Индии планирует посетить Украину в конце августа. По информации СМИ, Моди не станет выступать с посреднической миссией в урегулировании конфликта на Украине.

Моди 8 июля посетил Россию с официальным визитом. Неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным в тот же день состоялась в Ново-Огарёво. Переговоры в узком и широком составах прошли на следующий день. Стороны обсудили вопросы международной повестки, перспективы развития дружеских отношений между Россией и Индией, а также ситуацию вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил, что Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. По словам представителя Кремля, лидеры двух стран конструктивно обсудили тему украинского конфликта.