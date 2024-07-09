Москва, 9 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 9 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Моди не претендует на посреднические усилия», — ответил Песков на вопрос, как Россия воспринимает возможность посредничества по Украине со стороны индийского премьера.

Он добавил, что Моди выдвигает свои предложения по урегулированию, поскольку все обсуждают мир и все обмениваются мнениями. Песков подчеркнул, что все, в том числе Россия, являются сторонниками мира.

Представитель Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины.

Как передавало ИА Регнум, Моди заявил, что Индия готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе неформальной встречи с Путиным было достигнуто полное взаимопонимание о том, что мир необходимо установить как можно скорее.

Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Песков заявил, что НАТО вряд ли услышит мирные инициативы Моди по Украине, об этом свидетельствует вся риторика альянса.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.