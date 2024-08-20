Нью-Дели, 20 августа, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в ближайшее время планирует посетить Киев, не станет выступать с посреднической миссией в урегулировании конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство Bloomberg.

MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Издание объяснило такую позицию индийского премьера зависимостью Индии от дешёвых поставок российских энергоресурсов и оружия. При этом отмечено, что Моди согласился в случае необходимости передавать послания между двумя странами.

«Южноазиатская страна согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и [главой киевского режима] Владимиром Зеленским», — указало агентство со ссылкой на источники.

Собеседник издания подчеркнул, что встреча с Моди важна для Зеленского, чтобы обсудить роль Индии в урегулировании конфликта. Индийский премьер планирует провести в Киеве всего несколько часов по соображениям безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля индийский телеканал Wion сообщил, что Моди посетит Украину в конце августа.

8 июля глава правительства Индии прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с президентом РФ. Индийский премьер заявил, что Индия готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе неформальной встречи с российским лидером было достигнуто полное взаимопонимание о том, что мир необходимо установить как можно скорее.

Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 июля заявил, что Моди не претендует на посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Кремля добавил, что глава индийского правительства выдвигает свои предложения по урегулированию, поскольку все обсуждают мир и все обмениваются мнениями. Песков подчеркнул, что все, в том числе Россия, являются сторонниками мира.

Песков рассказал, что Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.

14 июня в качестве условий, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине, глава государства назвал вывод войск киевским режимом с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказ от планов вступить в НАТО.